У Чорткові демонтовано незаконно встановлені гаражі

З метою впорядкування розміщення тимчасових споруд та вирішення питань, пов’язаних із самовільним розміщенням тимчасових споруд на території міста Чорткова та відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” міською радою прийнято рішення від 23 грудня 2016 року № 447 “Про затвердження Порядку демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд на території міста Чорткова”.

Згідно з протокольним рішенням тимчасової комісії по перевірці законності встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території міста Чорткова, створеної розпорядженням Чортківського міського голови від 01 березня 2017 року № 44 виконавчим комітетом міської ради від 26 квітня 2017 року прийнято рішення “Про звільнення території міста Чорткова від незаконно розміщених тимчасових споруд (металевих гаражів) по вул. Тараса Шевченка в місті Чорткові (біля дошкільного навчального закладу №8).

Про звільнення цієї території від трьох металевих гаражів власники неодноразово були повідомлені. Проте, жоден з них не звернувся до міської ради з питання визначення іншого місця розташування та узаконення цих споруд.