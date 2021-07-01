На Тернопільщині фура злетіла з дороги (фото), (відео)

На Тернопіллі через несприятливі погодні умови водій вантажівки не впорався з кернуванням та злетів з дороги.

Трапилось це сьогодні на в’їзді в місто Заліщики. Про це повідомляють у соцмережі очевидці.

«Будьте обережні в таку зливну погоду!!! Добре, що все обійшлося…», — написала Natasha Abramiuk у спільноті «НАШІ ЗАЛІЩИКИ».

Вона також додала фото та відео з місця події. На них — фуру, що з’їхала у кювет намагаються витягнути з допомогою буксирування.

«Щира подяка водію ЗІЛа, що витягнув фуру, яка злетіла з дороги!!!», — додають люди в коментарях під дописом.