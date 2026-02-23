У Дніпрі стався вибух у відділі поліції

Увечері 23 лютого у Амур-Нижньодніпровському відділі поліції у Дніпрі стався вибух, попередньо, обійшлося без постраждалих, про це пише “Українська правда”. Повідомляють, що вибух пролунав зсередини будівлі близько 20:30. Є руйнування.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Згодом у Національній поліції повідомили, що встановлюють обставини вибуху в Амур-Нижньодніпровському районі.

“Унаслідок події постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею.

На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпропетровського районного управління поліції № 2. Триває встановлення всіх обставин інциденту”.