На Тернопільщині знайшли бідон із документами ОУН

Бідон із документами служби безпеки ОУН знайшли в лісі поблизу Бережан. Це папери 1945-1948 років. Про це повідомив пошуківець Олександр Атаманчук.

За його словами, про те, що в цих лісах захований такий бідон чули від місцевих. Раніше таких знахідок не виявляли, пише Суспільне.

“Верхня кришка була неглибоко. Це було десь півтора штика лопати, він був закопаний. Стояв вертикально, догори кришкою. Почав я розкопувати дану ділянку, то побачив, що це дійсно бідон і всередині є папери. Верхні папери були пошкоджені. Я взяв цей один сувій, подивився і тоді побачив дійсно, що є надписи ОУН і 1948 року”, – каже Атаманчук.

Товариш Олександра Атаманчука Степан Ящишин розповідає, що ці документи вирішили передати на дослідження у Львів в музей “Тюрма на Лонцького”.

“На Львівщину вирішили, тут немає спеціалістів, які працюють з такими документами. Їх потрібно було рятувати скоріше. Вони вже були в такому знищеному стані. Саме там є спеціалісти, які працюють в цій галузі не один рік, вони відновили не один такий бідон. Якщо неправильно себе повести з документами, то вони просто пересохнуть, розсипляться і вся інформація просто буде втрачена”, – каже Атаманчук.

Директор львівського музею “Тюрма на Лонцького” Руслан Забілий каже, що зараз документи готують до реставрації:

“У бідон потрапила вода і вони були залиті. Ми їх витягнули і спочатку розібрали по блоках, переклали спеціальним фільтрувальним папером, зараз вже розбираємо по аркушах і продовжуємо просушувати. Є інформація про розміщення гарнізонів внутрішніх військ НКВД по населених пунктах на Бережанщині, ще є багато протоколів допитів СБ. Також є різноманітна зібрана ними інформація щодо стану підпілля і органів влади у багатьох населених пунктах”, – каже Забілий.

За словами Руслана Забілого, на відновлення цих документів потрібен приблизно рік. Надалі вони залишаться у львівському музеї. Їх оцифрують і розмістять у вільному доступі. Краєзнавець Олег Захарків розповідає, про те, що в лісах Бережанщини є бідон з цими документами, історики повідомляли ще з кінця 90-х років. Відтоді їх шукали.

“Ці документи для нас є цінними тим, що в них є інформація про трагічний і цікавий період 1945-1950-х років. В цьому часі якраз ще діяла повстанська армія. Це не були вже ті великі бойові акції, які мали місце в 1943-1945 років, але ці документи доводять, що такі акції все ж були. Вони мали місце і продовження навіть ще в 1960-х роках. Про що свідчить 1961 рік, коли був останній бій УПА, який відбувся якраз на території Бережанщини. На кордоні Підгаєцького і Бережанського районів. Там відбулась бойова акція між загонами радянської влади і повстанцями, які тоді ще діяли. Сьогодні ми все ж можемо сказати, що це не останній бій насправді. Бережанець Яким Поглот він теж розповідав про певні обставини, які мали місце ще в 1963 році. Ці всі події відбувалися там, де був знайдений цей бідон”, – розповів Захарків.