09:31 | 12.07.2021
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Тернопільщина 

В Іспанії трагічно загинула жителька Тернопільщини

tata 0 Views Прокоментуй!
Стало відомо, що в Іспанії трагічно загинула жителька Тернопільщини.

47-річна Ірина Борис 20 років тому переїхала в Іспанію з міста Бережани.

Жінка вчилася за кордоном, опановувала мови, здобула освіту, влаштувалася працювати в туристичну сферу – вийшла заміж. 

Днями, під час спільного сімейного відпочинку на морі в Іспанії, Ірина з 6-річним сином зайшли у море, чоловік з дочкою перебували на березі.

Раптово жінку з дитиною накрила висока штормова хвиля – Ірина встигла покликати на допомогу – чоловік встиг витягнути сина, а Ірина пішла під воду з черговою хвилею.

Тіло Ірини доправили з іспанського Мадрида у рідні Бережани.

Співчуваємо рідним та близьким….

За матеріалами Високого Замку.

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