В Іспанії трагічно загинула жителька Тернопільщини
Стало відомо, що в Іспанії трагічно загинула жителька Тернопільщини.
47-річна Ірина Борис 20 років тому переїхала в Іспанію з міста Бережани.
Жінка вчилася за кордоном, опановувала мови, здобула освіту, влаштувалася працювати в туристичну сферу – вийшла заміж.
Днями, під час спільного сімейного відпочинку на морі в Іспанії, Ірина з 6-річним сином зайшли у море, чоловік з дочкою перебували на березі.
Раптово жінку з дитиною накрила висока штормова хвиля – Ірина встигла покликати на допомогу – чоловік встиг витягнути сина, а Ірина пішла під воду з черговою хвилею.
Тіло Ірини доправили з іспанського Мадрида у рідні Бережани.
Співчуваємо рідним та близьким….
За матеріалами Високого Замку.