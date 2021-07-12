Стало відомо, що в Іспанії трагічно загинула жителька Тернопільщини.

47-річна Ірина Борис 20 років тому переїхала в Іспанію з міста Бережани.

Жінка вчилася за кордоном, опановувала мови, здобула освіту, влаштувалася працювати в туристичну сферу – вийшла заміж.

Днями, під час спільного сімейного відпочинку на морі в Іспанії, Ірина з 6-річним сином зайшли у море, чоловік з дочкою перебували на березі.

Раптово жінку з дитиною накрила висока штормова хвиля – Ірина встигла покликати на допомогу – чоловік встиг витягнути сина, а Ірина пішла під воду з черговою хвилею.

Тіло Ірини доправили з іспанського Мадрида у рідні Бережани.

Співчуваємо рідним та близьким….

За матеріалами Високого Замку.