Тернопільські епідеміологи розповіли, чим небезпечні кліщі

Фахівці «Тернопільського центру контролю та профілактики хвороб» розповіли про небезпеку, яку несуть кліщі.

Весна та літо – час активізації кліщів. Зустріти їх можна сьогодні не тільки в лісах і парках, але і на звичайному міському газоні. Дуже важливо остерігатися нападів кліщів під час відпочинку на природі.

Чим небезпечний укус кліща? Кліщі є переносниками багатьох інфекційних захворювань, зокрема: кліщовий вірусний енцефаліт, хвороба Лайма, анаплазмоз, бабезіоз, ерліхіоз, туляремія ін. Для нашої області актуальною є хвороба Лайма. Випадки цієї хвороби реєструються на всіх адміністративних територіях. Зокрема, за 6 міс. 2021р. – 27 випадків.

Протягом поточного року до паразитологічної лабораторії звернулося 833 особи для дослідження знятих з людей кліщів, відсоток зараженості кліщів – 23,9%. Крім борелій (збудник хвороби Лайма), виявлено збудники анаплазмозу.

Наслідки укусу зараженого бореліями кліща: почервоніння у місці укусу(суцільна або кільцевидна еритема), підйом температури, головний біль. Пізніше приєднуються симптоми ураження опорно-рухового апарату, серцево-судинної, нервової системи, шкіри. Несвоєчасна діагностика призводить до хронічних проявів, довготривалого лікування і непрацездатності, інвалідизації, а в окремих випадках – і до летальних наслідків.

Що робити?

1. Якщо кліщ присмоктався до Вас, не намагайтеся його вирвати. Цю небезпечну процедуру краще довірити лікарям.

2. Якщо ж немає змоги звернутися до медиків, спробуйте витягти кліща самі за допомогою:

– міцної нитки,

– пінцету,

– пальцями обгорнутими серветкою

– спеціальними пристроями для видалення кліща.

3. Після видалення місце укусу потрібно обробити антисептиком,

4. Кліща здати для дослідження в лабораторію,

5. Звернутися до свого лікаря.

Як запобігти укусу?

Від нападу кліщів необхідно дотримуватись правил індивідуального захисту:

– для прогулянок на природі надягайте головний убір і світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла, щоб легше було помітити кліщів;

– відкриті частини тіла змащуйте репелентами;

– проводьте само-і взаємоогляди для видалення кліщів.