Тернопільські епідеміологи розповіли, чим небезпечні кліщі
Весна та літо – час активізації кліщів. Зустріти їх можна сьогодні не тільки в лісах і парках, але і на звичайному міському газоні. Дуже важливо остерігатися нападів кліщів під час відпочинку на природі.
Чим небезпечний укус кліща? Кліщі є переносниками багатьох інфекційних захворювань, зокрема: кліщовий вірусний енцефаліт, хвороба Лайма, анаплазмоз, бабезіоз, ерліхіоз, туляремія ін. Для нашої області актуальною є хвороба Лайма. Випадки цієї хвороби реєструються на всіх адміністративних територіях. Зокрема, за 6 міс. 2021р. – 27 випадків.
Протягом поточного року до паразитологічної лабораторії звернулося 833 особи для дослідження знятих з людей кліщів, відсоток зараженості кліщів – 23,9%. Крім борелій (збудник хвороби Лайма), виявлено збудники анаплазмозу.
Наслідки укусу зараженого бореліями кліща: почервоніння у місці укусу(суцільна або кільцевидна еритема), підйом температури, головний біль. Пізніше приєднуються симптоми ураження опорно-рухового апарату, серцево-судинної, нервової системи, шкіри. Несвоєчасна діагностика призводить до хронічних проявів, довготривалого лікування і непрацездатності, інвалідизації, а в окремих випадках – і до летальних наслідків.
Що робити?
1. Якщо кліщ присмоктався до Вас, не намагайтеся його вирвати. Цю небезпечну процедуру краще довірити лікарям.
2. Якщо ж немає змоги звернутися до медиків, спробуйте витягти кліща самі за допомогою:
– міцної нитки,
– пінцету,
– пальцями обгорнутими серветкою
– спеціальними пристроями для видалення кліща.
3. Після видалення місце укусу потрібно обробити антисептиком,
4. Кліща здати для дослідження в лабораторію,
5. Звернутися до свого лікаря.
Як запобігти укусу?
Від нападу кліщів необхідно дотримуватись правил індивідуального захисту:
– для прогулянок на природі надягайте головний убір і світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла, щоб легше було помітити кліщів;
– відкриті частини тіла змащуйте репелентами;
– проводьте само-і взаємоогляди для видалення кліщів.