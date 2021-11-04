Якою має бути дорога у центрі Микулинців?

У поточному році керівництвом Микулинецької селищної ради було докладено ряд зусиль, щоб реалізувати проєкт з капітального ремонту дорожнього покриття, яке з’єднує два сусідніх населених пункти – с. Лучка та смт Дружба. Саме так центральна дорога (вул. Грушевського), що проходить через центр смт. Микулинець може бути відремонтована. Але залишається одне невирішене питання – яке ж саме повинно бути дорожнє покриття?

Керівництво Микулинецької селищної ради вирішило почути думку кожного мешканця громади, котрий користується даною дорогою. Адже сьогодні стоїть два бачення щодо ремонту дорожнього покриття:

– Замінити існуючу бруківку на асфальтове покриття згідно європейських стандартів (яким чином використати дану бруківку, вирішуватимемо шляхом громадського обговорення);

– Капітальний ремонт шляхом переукладання бруківки.

Селищна рада навела декілька фактів з даного приводу:

– Згадаймо ситуацію, яка склалась у наших сусідів міста Теребовля. Мешканці міста, не дозволивши змінити бруківку на асфальтове покриття, створили незадовільні умови для використання дороги, тож до сьогодні не мають якісного покриття. Ділянка, яка укладена бруківкою, знаходиться в аварійному стані, нею важко та некомфортно пересуватись, а для ходової частини автомобіля стає дуже болючим місцем.

– А тепер візьмемо до уваги місто Тернопіль. Порівняймо відремонтовану частину вулиці Руська (дорога біля Тернопільського ставу) з колишньою бруківкою. Відчутно різницю? Пересуватись дорогою стало набагато безпечніше та комфортніше, а автомобіль при цьому получає мінімальні збитки. Якщо ж виникне питання, що при цьому місто втратило історичну цінність, то це явно не так, адже бруківка була використана у другій локації міста!

– Окрім цього, ключовим питанням для громади стає фінансування цього об’єкту для 2-ох варіантів. Отож, як повідомила Служба автомобільних доріг у Тернопільській області, капітальний ремонт шляхом переукладання існуючої бруківки вартуватиме у 5-6 разів дорожче аніж укласти асфальтне покриття. Для громади це дуже великі та недоцільні витрати, і є велика ймовірність того, що кошти, котрі нам можуть виділити, будуть втрачені. Надіємось на Вашу об’єктивну оцінку, щоб ми досягли успіху разом. Адже все залежить від думки громади!

– Тож, активно долучайтесь до обговорення цієї теми. Голосуйте: яке саме покриття доцільно буде встановлювати, пишіть у коментарях свою думку, бачення та зауваження. Усі пропозиції будуть братись до уваги на засіданнях відповідних комісій та виконавчому комітеті селищної ради. Нам важлива кожна Ваша думка у розбудові та розвитку нашої громади, – закликає керівництво Микулинецької селищної ради.

Голосування відбувається онлайн на офіційному вебсайті Микулинецької територіальної громади (у правій частині сайту) за посилнанням – https://mykulynecka-gromada.gov.ua/ , та у мережі фейсбук за наступним посиланням -https://www.facebook.com/groups/mikulince/posts/999925223903605/

На цю хвилину участь у голосуванні взяло 341 респондент, 171 з яких проголосував за асфальтовану дорогу, 70-ть – за бруківочну.



