Жителів Тернопільщини просять здати кров для порятунку священника

Мешканців Тернопільської області просять терміново здати кров, щоб врятувати життя священника.

“Увага! Для порятунку життя священника потрібна донорська кров!

Для порятунку настоятеля храму св. ап. Андрія Первозваного с. Старий Олексинець Вишнівецького благочиння протоієрея Миколи Шевчука потрібна донорська кров будь-якої групи”, – йдеться у повідомленні Тернопільської єпархії Православної Церкви України.

Священник перебуває в реанімації Кременецької лікарні у важкому стані.

Здати кров можна в Тернопільському обласному центрі служби крові на вул. Клінічна, 8, у будні з 8:30 по 13:00, обов’язково вказавши “Реанімаційне відділення Кременецької лікарні, для Шевчука Миколи Петровича”.

Телефон сина Назара (098)506 83 63.