На Тернопільщині додатково залучать ще три бригади для вакцинації від коронавірусу

У Тернопільській області планують стоврити додатково ще три бригади для того, щоб щепити мешканців краю від коронавірусу.

Очільниця Департамент охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко провела нараду з керівниками закладів первинної медичної допомоги області

Обговорено напрацювання у заходах щодо вакцинальної кампанії, боротьби з коронавірусом та співпрацю з метою проведення імунізації населення впродовж наступних днів, в тому числі на вихідні.

В питаннях вакцинації від коронавірусу продовжує надавати медикам інформаційну підтримку регіональна координаторка вакцинальної кампанії, експерт за напрямком «Імунопрофілактика та епіднагляд вакцинокерованих інфекцій» ДОЗ ТОДА та заступниця директора КНП «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» ТОР Марія Павельєва.

Ольга Ярмоленко підтримала ініціативу залучити додатково ще три мобільні групи для проведення імунізації вакциною Pfizer-BioNTech (Comirnaty), попередньо провівши їм навчання. .

– В області триває вакцинація від COVID-19. Від початку кампанії в Тернопільській області проведено 33900 щеплень: першою дозою 31528 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2372 особи – додала вона.

Станом на сьогодні, щеплено вакциною AstraZeneca (CoviShield) 17998 осіб, вакциною CoronaVac – 2062 особи, вакциною Pfizer-BioNTech (Comirnaty) – 2340 осіб, вакциною AstraZeneca (SKBio) – 11500 осіб.

Повідомлено, що від початку вакцинації в області щеплено на 12,6% більше жінок, ніж чоловіків.

Загалом, чоловіків 15674, жінок – 18226. Від початку вакцинації найбільше щеплено осіб віком 20-39 років та 60-69 років.

Станом на сьогодні проводиться вакцинація цільових груп 65+, а також осіб з першого та другого етапів Дорожньої карти вакцинації від COVID-19, які з різних причин відтермінували проведення щеплення та ті, які виявили бажання щепитись.