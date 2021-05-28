На Тернопільщині імунізовують населення вакциною Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 7 мобільних бригад з імунізації

Саме вони пройшли відповідне сертифіковане навчання.

Про те, що плановано в області провести навчання 3-4 червня ще трьом мобільним медичним бригадам, які проводитимуть вакцинацію від COVID-19 вакциною Pfizer, повідомила під час сьогоднішньої наради з керівниками закладів первинної медичної допомоги очільниці Департаменту охорони здоров’я ТОДА Ользі Ярмоленко регіональна координаторка вакцинальної кампанії, експерт за напрямком «Імунопрофілактика та епіднагляд вакцинокерованих інфекцій» УОЗ ТОДА та заступниця директора КНП «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» ТОР Марія Павельєва.

– Оскільки очікуються з 1 червня поставки вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty) є потреба збільшити кількість бригад з імунізації – додала вона. – Під час навчання медпрацівники таких бригад отримають актуальну інформацію щодо вакцинації: рекомендації щодо консультування до і після вакцинації, як вводити вакцину – правильна техніка та місце (для кожного виробника окремо), як розраховувати потреби у вакцині та ін’єкційних матеріалах, як безпечно утилізувати використані ін’єкційні матеріали, надання екстреної невідкладної допомоги у разі необхідності.

Нагадаємо, штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.

Вакцинація на Тернопільщині здійснюється на базі 56 пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації.

Додамо, що в Тернопільській області з 9.03.2021 року працює 12 підготовлених мобільних бригад з імунізації від коронавірусу. 9 з них – пройшли навчання з використання, введення й особливостей роботи з вакциною AstraZeneca, 2 – вакциною Pfizer/BioNTech.

Додатково, (19-20 травня) навчено 4 мобільних бригад як робити щеплення вакциною Pfizer/BioNTech, ще 3 – вакциною AstraZeneca.

Імунізація це безпечний спосіб подолати коронавірусну хворобу.