Михайло Головко: Не можна допустити, щоб миротворці були на лінії розмежування

Про реінтеграцію Донбасу та введення миротворців в українському політикумі говорять вже давно.

Згодом законопроект «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» планують винести на голосування. Про позитивні та негативні сторони такого рішення розповів у прямому ефірі телеканалу «Еспресо» народний депутат України від ВО «Свобода» Михайло Головко.

– Зараз Путіну не на руку робити якісь «різкі рухи», які можуть позначитись на його рейтингах, адже згодом у Російській Федерації розпочнеться виборча кампанія. Після її закінчення Москва, можливо, захоче перекинути утримання Донбасу на плечі українського народу, – пояснив Михайло Головко.

Нардеп вважає, що прийняття законів не в силі вирішити конфлікт з Росією. Швидше за все, необхідно залучати миротворчі війська.

– Я вважаю, що миротворців потрібно ввести, але не можна допустити, щоб вони перебували на лінії розмежування. Цим ми втратимо Донбас. На нас лише перекинуть його утримування у вигляді компенсації за енергоресурси та соціальні виплати. Війська повинні розташовуватись лише на російсько-українському кордоні, а інші варіанти – просто фарс, – додав свободівець.