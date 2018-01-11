Тернополяни відпочиватимуть по чотири дні на День Конституції та Різдво

Українці чотири дні відпочиватимуть на 8 березня, травневі, в День Конституції та Різдво 25 грудня. Рішення про перенесення робочих днів у 2018 році ухвалив уряд. Про це повідомляє BBC Україна.

Там кажуть, що це не зменшить тривалість робочого часу та обсягів виробництва. Також це створить сприятливі умови українцям під час свят.

Зокрема, робочу п’ятницю 9 березня перенесуть на суботу 3 березня. Тому, вихідні будуть з 8 по 11 березня.

Робоче 30 квітня відпрацюють у суботу 5 травня, що дасть можливість відпочивати чотири дні підряд – з 28 квітня по 1 травня.

2 травня вперше цього року буде робочим днем, так вирішив парламент восени минулого року.

Наступний день після Дня Конституції, 29 червня, уряд теж зробив вихідним, перенісши робочий день на 23 червня. Це дасть змогу відпочивати теж чотири дні – з 28 червня по 1 липня.

Переддень Різдва 24 грудня, уряд переносить на суботу 22 грудня. Тоді українці відпочиватимуть теж чотири дні підряд.

А на Новий рік пропонують перенести робоче 31 на 29 грудня.