До нацгвардійців завітали з гостинцями

Напередодні Різдва представники одного з громадських об’єднань завітали із гостинцями до військової частини 3002 Національної гвардії України. Привітали бійців із Новим роком та Різдвом Христовим .

«Дякуємо усім, чия допомога так виручила нас у скрутній ситуації. Ці роки боротьби за незалежність відчула кожна сім’я, але ми вистояли і йдемо далі. Тому що ми завжди були, є і будемо однією, незламною сім’єю – Україною. Бажаємо кожній родині єдності, достатку, любові, злагоди, надії та здоров’я», – каже військовослужбовець військової частини 3002 Дмитро.

​«У ці святкові дні хочеться поділитися теплом і увагою не тільки із сім’єю, родиною, а й з нашими бійцями. У рядах Національної гвардії навколо ідеї захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої країни об’єднані професійні військові та патріоти і добровольці. Вони віддано захищають Україну від агресора. Багато воїнів не зустріли свята вдома, бо стоять на сторожі миру. Тому наш обов’язок відвідати їх, поспілкуватися з ними, створити їм домашню атмосферу. Нехай різдвяна зірка освітить нашим воїнам дорогу до перемоги. Христос рождається!», – каже Володимир Дзудзило