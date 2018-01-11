Фантомна залізниця. Як руйнували залізницю Львів-Бережани (фото)

Заключним актом будови колії за часів Австро-Угорщини була побудова магістралі з Підгайців через Бережани до Львова.

Поїзди були невеликі – всього 3-4 вагончики і рухалися повільно. Між Львовом і Винниками поїзд курсував 2-3 рази на день. Із Львова до Підгаєць і Бережан – раз на добу.

Одна із станцій перед Бережанами – Гиновичі, після яких потяг в’їжджав на місцевість, що сусідила з багнами й зарослями, за якими був найбільший на Поділлі бережанський став.

Друга світова війна завдала великої шкоди залізницям Тернопільщини.

Німецька адміністрація при відступі завдала відчутних пошкоджень колійному господарству на ділянці Львів-Бережани-Підгайці. При наближенні фронту 22 липня 1944 гітлерівці підірвали частину мостів, колії та станцію Підгайці. За допомогою спеціальний пристосувань, які тягнув локомотив знищувались шпали і самі рейки. Окрім цього значного удару по цій ділянці завдали партизани загону С.А.Ковпака під час їх рейду в Карпати. Після відступу Вермахту більшу частину колії не відновлювали, використавши частину рейок, шпали для військових потреб. На фото: механізм який пошкоджував шпали рейок (місце – невідоме) Минуле Бережан