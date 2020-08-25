14:27 | 25.08.2020
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В Україні 

Верховна Рада підвищила «мінімалку» до 5 тисяч з 1 вересня

Irena 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні, 25 серпня, Верховна Рада України ухвалила закон про збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє сайт каналу “Прямий“.

За проголосували 295 депутатів.

Проти проголосували 8.

Так, законопроєктом пропонують підвищити розмір мінімальної заробітної плати та встановити її з 1 вересня на рівні 5 тисяч грн у місячному розмірі (зростання на 5,86%). На сьогодні мінімальна зарплата у Держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.

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