Верховна Рада підвищила «мінімалку» до 5 тисяч з 1 вересня

Сьогодні, 25 серпня, Верховна Рада України ухвалила закон про збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.



Про це повідомляє сайт каналу “Прямий“.



За проголосували 295 депутатів.



Проти проголосували 8.



Так, законопроєктом пропонують підвищити розмір мінімальної заробітної плати та встановити її з 1 вересня на рівні 5 тисяч грн у місячному розмірі (зростання на 5,86%). На сьогодні мінімальна зарплата у Держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.

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