Володимир Труш: коронавірус це не жарт, і я переконався в цьому особисто

Голова обласної державної адміністрації Володимир Труш захворів на COVID-19. Наразі він перебуває на стаціонарному лікуванні, медики діагностували пневмонію.

«Отримую необхідну допомогу, але паралельно продовжую працювати. Хочу наголосити, що Тернопільська область не залишилася без нагляду, навіть попри те, що деякі мої заступники теж захворіли на коронавірус і перебувають в лікарні. Я здійснюю керівництво областю дистанційно. Щойно провів скайп-нараду з керівниками райдержадміністрацій та головними лікарями районних лікарень. Пріоритетними напрямками залишаються запобігання поширенню коронавірусу, надання допомоги хворим, забезпечення лікарень ліжкомісцями для хворих на COVID-19. Сьогодні ми прийняли рішення збільшувати кількість ПЛР-тестів у районах. Щодня до обласного лабораторного центру повинна надходити максимальна кількість зразків від усіх контактних осіб та людей з коронавірусною симптоматикою. Бо я як ніхто знаю, що цей підступний вірус може не проявлятися фізично, пневмонії ви не можете й не відчути, а в той же час ваше здоров’я і життя вже може бути під загрозою», – заначив Володимир Труш.

Він наголосив, що коронавірус це не жарт, не метод політичного впливу чи надумана технологія. Голова Тернопільської ОДА наполегливо просить кожного дотримуватися карантинних заходів.

«Ситуація з захворюванням на COVID-19 залишається складною. За минулу добу маємо 154 нових випадків. Загалом в області підтверджено 4916 випадків COVID-19. 385 осіб перебувають в лікарнях. З них 14 під кисневою маскою, 85 на кисневому концентраторі і одна особа під апаратом ШВЛ. Особи, які під кисневим концентратом та на ШВЛ, знаходяться у важкому стані», – наголосив Володимир Труш.

Додатково на Тернопільщині готується шість лікарень, де зможуть надавати допомогу хворим на коронавірус. Це медустанови у Зборівському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Борщівському та Тернопільському районах.

«Адміністрація продовжує працювати у звичному режимі. Відповідно до протоколу, працівники структури пройшли ПЛР-тестування, це в першу чергу 40 осіб, які безпосередньо контактували зімною продовж останніх днів. Приміщення облдержадміністрації продезінфікуали», – повідомив Володимир Труш.

Як повідомила заступниця начальника управління охорони здоров`я облдержадміністрації Лідія Чайковська, наразі інтенсивний показник щодо захворюваності становить 474,8 випадків на 100 тисяч населення. В Україні цей показник 280,3.

Також в області зареєстровано чотири спалахи COVID-19 – Чортківська філія ТОВ «СЕ Борднетце» (м.Чортків), КП «Тернопільводоканал», Петриківський обласний геріатричний пансіонат, Теребовлянський психоневрологічний інтернат.

Лідія Чайковська наголосила, що держава досить оперативно реагує на виклики, що поставила перед Україною коронавірусна інфекція. Зокрема, значно збільшена кількість тестувань. Якщо у березні проводили всього 200 тестів на тиждень, то сьогодні цей показник зріс до 120 тисяч.

Завдяки вчасно вжитим заходам в Україні вдалося зберегти низький рівень летальних випадків внаслідок COVID-19. У той же час ми бачимо, що реальність диктує свої правила. Схоже, що коронавірус не збирається залишати Тернопільщину та Україну.





