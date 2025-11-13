14 листопада в Україні: обмеження електроенергії у зв’язку з атаками на енергооб’єкти
Завтра, 14 листопада 2025 року, у більшості регіонів України буде застосовано обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Графік обмежень:
-
Графіки погодинних відключень:
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.
-
Графіки обмеження потужності:
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися.
Обережно! Коли електроенергія подається за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо, щоб допомогти забезпечити стабільність енергосистеми.