14 листопада в Україні: обмеження електроенергії у зв’язку з атаками на енергооб’єкти

Завтра, 14 листопада 2025 року, у більшості регіонів України буде застосовано обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графік обмежень:

  • Графіки погодинних відключень:
    • з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.

  • Графіки обмеження потужності:
    • з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися.  

Обережно! Коли електроенергія подається за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо, щоб допомогти забезпечити стабільність енергосистеми.

