14 листопада в Україні: обмеження електроенергії у зв’язку з атаками на енергооб’єкти

Завтра, 14 листопада 2025 року, у більшості регіонів України буде застосовано обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графік обмежень:

Графіки погодинних відключень:

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності:

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися.

Обережно! Коли електроенергія подається за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо, щоб допомогти забезпечити стабільність енергосистеми.