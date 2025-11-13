У Тернополі жінки старшого віку плетуть маскувальні сітки та оберіги для військових

У Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення активно плетуть маскувальні сітки для військових, об’єднавшись у волонтерську ініціативу. Жінки старшого віку, які відвідують територіальний центр, займаються виготовленням не лише маскувальних сіток, а й в’язаних шкарпеток, балаклав і оберегів для українських захисників. Для них це не просто робота — це важливий вклад у перемогу, адже кожна річ є частиною оберега для воїнів.

Як зазначають жінки, для них ці сітки та обереги мають особливе значення: «Це наш маленький внесок у підтримку наших героїв, і ми віримо, що це допоможе наблизити перемогу!».

Відділення денного перебування Тернопільського міського територіального центру пропонує людям пенсійного віку активно проводити своє дозвілля: щодня організовуються спортивні заняття, майстер-класи та волонтерські заходи. Участь у подіях можлива за попереднім записом.

Контактна інформація:

Телефони для запису: (067) 530-59-40, (098) 715-42-21, (067) 172-89-88, (067) 345-59-09

Адреса: вул. Миколи Лисенка, 8, Тернопіль

Долучайтеся до важливих справ та підтримуйте наших військових у цей важливий час!