Увага! Критично знизилися запаси 3- та 4+ груп крові в Тернопільському центрі служби крові!

📢 Тернопільський центр служби крові звертається до всіх небайдужих: запаси крові 3- та 4+ груп критично знизилися. 🩸

Просимо всіх, хто має таку можливість, долучитися до донорства та стати рятівником для тих, хто цього потребує. Адже саме ваша кров може врятувати життя! ❤️

Будь ласка, не залишайтеся байдужими — здавайте кров і допоможіть тим, хто знаходиться в скрутному становищі.

Деталі щодо донорства можна отримати в Тернопільському центрі служби крові.