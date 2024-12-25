На Тернопільщині жінка хотіла підірвати сусідів

46-річна жінка погрожувала сусідам підірвати гранату. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група Лановецького відділення поліції.

Позбавлення волі на строк від трьох до семи років загрожує жительці Кременецького району. Їй слідчі поліції оголосили про підозру відповідно до частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За словами працівників карного розшуку, підозрювана зловживає спиртними напоями й неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців. Вона уже відбувала реальний термін покарання за вбивство, а коли звільнилася з місць позбавлення волі, постійно конфліктувала та погрожувала сусідам.

Під час останнього правопорушення жінка грозилася підірвати боєприпас. Проте поліцейські, які прибули на місце злочину встановили, що граната піротехнічна, а під час проведення санкціонованого обшуку у її будинку виявили 60 набоїв до вогнепальної зброї.

У скоєному жінка зізналася. Правоохоронці встановлюють, де жінка взяла небезпечні предмети. Триває слідство. Процесуальне керівництво здійснює Лановецька прокуратура.