На Тернопільщині мобілізували двох священників УПЦ: в ТЦК пояснили причини

Тернопільська єпархія УПЦ заявила про мобілізацію священника Іоанна Коваля та нібито утримання в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки ще одного священнослужителя — Георгія Приймака. У ТЦК пояснили, що обидва чоловіки не мали бронювання.

Про це повідомила Тернопільська єпархія УПЦ. Тернопільський обласний ТЦК та СП прокоментував hromadske цю ситуацію.

У єпархії розповіли , що вранці 22 червня в місті Шумськ ТЦК та поліція «затримали» протоієрея Іоанна Коваля, який їхав на богослужіння в парафії в селах Онишківці та Боложівка.

Як стверджують в УПЦ, згодом священник перестав виходити на зв’язок. Там заявили, що це, мовляв, дає їм «припущення вважати священника викраденим». Згодом там уточнили, що Коваль вже перебуває на навчанні на полігоні.

За кілька годин на сторінці єпархії зʼявився допис уже про іншого священника — протоієрея Георгія Приймака, настоятеля храму Святої Трійці в селищі Вишнівець.

Покликаючись на публікацію його доньки, Ірини Приймак, там написали, що того буцімто «утримують» у військкоматі.

Водночас у ТЦК нам пояснили, що під час перевірки документів у священників вдалося встановити, що вони не користувалися правом на відстрочку, не були заброньовані, а отже, підлягають мобілізації на загальних підставах.

«Законодавство не містить абсолютних винятків щодо категорій осіб, які не можуть бути мобілізовані під час дії воєнного стану. Визначальним є наявність законних підстав для відстрочки або звільнення», — додали там.