«Політика Героїв»: Тернопільщина активізує підтримку ветеранів

Очільник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода долучився до онлайн-наради під головуванням Заступника Керівника Офісу Президента України Віктора Микити за участі міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової.

У центрі обговорення – реалізація ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Політика Героїв», яка передбачає системну підтримку учасників бойових дій, ветеранів та родин загиблих Захисників.

📌 Тернопільщина: ключові факти та дії

У Тернопільській області проживає майже 42 тисячі ветеранів та демобілізованих захисників.

Для їх фізичної та психологічної реабілітації у 2025 році передбачено 5 мільйонів гривень з бюджету.

В області створено 94 посади фахівців супроводу ветеранів у 50 громадах.

Проте п’ять громад досі не мають таких фахівців: Нараївська, Вишнівецька, Чортківська, Купчинецька та Мельнице-Подільська.

«Наше завдання – щоб у кожній громаді працював бодай один фахівець, який супроводжує ветеранів, допомагає орієнтуватися в соціальних та медичних послугах, працевлаштуванні, юридичних питаннях. Це — основа нової державної ветеранської політики», — зазначив В’ячеслав Негода.

🏥 Програми оздоровлення та ветеранські простори

На загальнодержавному рівні вже сформовано 293 регіональні програми, які охоплять понад 17 тисяч ветеранів у 2025 році. Загальний обсяг фінансування – понад 275 мільйонів гривень.

На Тернопільщині діють власні оздоровчі ініціативи та плани з облаштування сучасних ветеранських просторів – місць, де ветерани зможуть отримати психологічну підтримку, пройти реабілітацію, скористатися юридичною допомогою чи знайти нові можливості розвитку.

🏠 Житло для Героїв та їхніх родин

Окремо обговорено реалізацію ініціативи Президента щодо грошової компенсації на житло для тих, хто боронив Україну, і родин загиблих Захисників. У державному бюджеті на це передбачено майже 4 мільярди гривень.

🤝 Співпраця триває

У тісній співпраці з Міністерством у справах ветеранів та територіальними громадами Тернопільщина продовжує втілювати цілісну та довгострокову політику підтримки Героїв.

Це не лише про виплати, це – про повагу, безпеку, психологічне відновлення та повернення до активного життя кожного, хто боронив Україну.