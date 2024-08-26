18:48 | 26.08.2024
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Війна 

росія запустила ракету по житловому будинку у Луцьку

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У Луцьку одна людина загинула в результаті російської атаки по місту, повідомив мер Поліщук.

  • Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події. Внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого.

Окупант не покидає спроб зашкодити Україні. З самого ранку відбувається черговий масований ракетний обстріл.
Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Вінниці, Одесі, Луцьку, Кривому Розі та інших містах.

 

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