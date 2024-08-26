росія запустила ракету по житловому будинку у Луцьку

У Луцьку одна людина загинула в результаті російської атаки по місту, повідомив мер Поліщук.

Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події. Внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого.

Окупант не покидає спроб зашкодити Україні. З самого ранку відбувається черговий масований ракетний обстріл.

Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Вінниці, Одесі, Луцьку, Кривому Розі та інших містах.