Вночі на Тернопільщині мікроавтобус протаранив бетонні блоки: водій у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 серпня в м. Шумськ Кременецького району. Близько 04.00 годин водій автомобіля «Volkswagen Transporter», проїжджаючи по вул. Чиранка, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонними блоками.

Внаслідок аварії 29-річний водій отримав різані рани руки і ноги. До того ж чоловік опинився заблокованим в автомобілі. Щоб витягнути потерпілого з понівеченого транспортного засобу рятувальникам довелось застосовувати спеціальні інструменти. Лише після вивільнення водій потрапив у руки працівників екстреної медичної допомоги, які госпіталізували його в Шумську лікарню.