росіяни атакували Київ: є загиблі, пошкоджено станцію метро й водопровід

Уранці 18 січня російські війська вдарили по Києву. Унаслідок цього загинуло чотири людини, а в деяких районах міста є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченкой міський голова Віталій Кличко.

Близько 5 ранку протиповітряна оборона працювала по російських дронах в Оболонському районі столиці. Також згодом стало відомо про загрозу балістичної зброї в місті.

За словами Кличка, у Шевченківському районі Києва зайнялася нежитлова будівля, потім задимлення фіксували і в підʼїзді житлового будинку. Вхід на станцію метро «Лукʼянівська» в цьому районі закрили після пошкоджень — там пошкодило скляні елементи входу.

Також у Шевченківському районі пошкоджений трубопровід водопостачання. Загалом тут станом на 7 ранку відомо про трьох загиблих людей.

Доповнено о 7:09. У ДСНС уточнили, що, крім загиблих у Шевченківському є троє поранених. Також ліквідували загоряння трьох автомобілів, ще десять — зазнали ушкоджень. Є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес-центру, та магазину.