Рішення Тернопільської обласної адміністрації щодо скасування дії програми «Турбота» та запровадження нової системи «соціальних ваучерів» викликало бурхливу реакцію громадськості. Депутат Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк гостро розкритикував нововведення, порівнявши їх із картковою системою Радянського Союзу:

«Згадав, як у кінці 80-х разом із батьками о 5-й ранку ставав у чергу за маслом, а на початку 90-х, аби щось купити, треба було мати не лише гроші, а й картку споживача з відрізними купонами. Думав, Радянський Союз спочив у Бозі, але бачу – відголоски залишилися.»

14 січня 2025 року начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода під час брифінгу розповів про підсумки роботи адміністрації у 2024 році, зокрема, про соціальні ініціативи. Зокрема, очільник області розповів про ідею запровадження «талонів» для отримання їжі чи ліків. За словами Негоди, така система має на меті зробити розподіл допомоги прозорішим:

«Як правило, звертаються: дайте кошти, бо немає за що купити продукти. Ми пропонуємо варіант, коли людина отримує певний документ (умовний ваучер), йде в торгову точку чи аптеку, отримує необхідне, а ми компенсуємо витрати. Це допоможе уникнути корупційних схем і забезпечити адресність допомоги.»

Однак ця ініціатива викликала різку критику ветеранів та їхніх організацій. Тернопільська обласна профспілка учасників бойових дій та військовослужбовців оприлюднила заяву:

«Запропонована система нагадує часи дефіциту, коли люди змушені були стояти в чергах за обмеженими товарами. Ветерани, які відстояли на фронті, не мають бути знову змушені долати бюрократичні бар’єри та черги за допомогою, яка має бути доступною без зайвих обмежень.»

Організація закликала зосередитися на реальних проблемах ветеранів, таких як доступ до якісної медицини, реабілітація, житло та працевлаштування, і відмовитися від запровадження «талонної системи».

Основні зміни у системі соціальної допомоги

Згідно з розпорядженнями начальника Тернопільської обласної військової адміністрації №763 та №752 від грудня 2024 року, програма «Турбота», яка діяла понад 20 років, буде замінена новою – «Програмою соціальної підтримки окремих категорій громадян на 2025–2027 роки».

Ключові нововведення:

1.Відмова від грошової допомоги на лікування. Замість коштів громадянам видаватимуть «соціальні ваучери» для купівлі визначених товарів та послуг у певних торгових та аптечних мережах.

2.Обмежене коло отримувачів. Ваучери отримають лише особи з інвалідністю, пенсіонери та ВПО з доходом до двох прожиткових мінімумів. Інші категорії, такі як безробітні чи багатодітні сім’ї, виключені.

3.Мізерна сума допомоги. Розмір ваучера – лише 1000 гривень на рік, і використати його можна лише раз.

4.Додаткові бар’єри для отримання. Малозахищеним громадянам із віддалених громад доведеться витратити значну частину коштів на дорогу до обласного центру.

«Можливо, чиновники, які це придумали, власноруч доставлять цей пакет продуктів на 1000 грн людям, які фізично не можуть приїхати за ваучером?» – запитує Олег Сиротюк.

Програма «Турбота» за останні чотири роки виділила понад 38 млн гривень на допомогу жителям області:

•У 2021 році допомогу отримали 2393 людини, зокрема 901 учасник бойових дій.

•У 2024 році підтримку отримали 1641 людина, з яких 670 – ветерани війни.

Сиротюк зазначив, що фінансування програми не лише покривало витрати на лікування, а й давало людям відчуття підтримки держави.

Депутат та громадські організації закликають обласну адміністрацію відмовитися від впровадження «талонів» та повернути систему грошової допомоги. На їхню думку, малозахищені категорії населення, учасники бойових дій та їхні сім’ї заслуговують на гідну підтримку, а не повернення до радянських методів.

«Ця програма – це не просто ганьба. Це зневага до тих, хто довіряє державі та сподівається на її допомогу», – наголосив Сиротюк.