Що таке освітня безбар’єрність і чому вона важлива для ветеранів та ветеранок?
Освітня безбар’єрність — це створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.
Для ветеранів та ветеранок, які повертаються до цивільного життя, це особливо важливо та актуально, адже освітня безбар’єрність забезпечує:
Ресурси: ветерани мають доступ до якісної освіти без перешкод, що дозволяє їм впевнено інтегруватися в суспільство
Рівні можливості: створення умов, де кожен має шанс розкрити свій потенціал
Інклюзивне середовище: готовність освітньої системи врахувати особливі потреби ветеранів, забезпечуючи їх необхідною підтримкою
Один з основних проявів освітньої безбар’єрності, ініційованого та втіленого Мінветеранів — Центри ветеранського розвитку, де ветерани та ветеранки отримують підтримку, консультування та доступ до освітніх програм, що відповідають їхнім потребам.
Такі заклади вже відкриті у:
Тернопільській області (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).
Служба зв’язків з громадськістю Тернопільського ОТЦК та СП.