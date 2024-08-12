Що таке освітня безбар’єрність і чому вона важлива для ветеранів та ветеранок?

Освітня безбар’єрність — це створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.

Для ветеранів та ветеранок, які повертаються до цивільного життя, це особливо важливо та актуально, адже освітня безбар’єрність забезпечує:

Ресурси: ветерани мають доступ до якісної освіти без перешкод, що дозволяє їм впевнено інтегруватися в суспільство

Рівні можливості: створення умов, де кожен має шанс розкрити свій потенціал

Інклюзивне середовище: готовність освітньої системи врахувати особливі потреби ветеранів, забезпечуючи їх необхідною підтримкою

Один з основних проявів освітньої безбар’єрності, ініційованого та втіленого Мінветеранів — Центри ветеранського розвитку, де ветерани та ветеранки отримують підтримку, консультування та доступ до освітніх програм, що відповідають їхнім потребам.

Такі заклади вже відкриті у:

Тернопільській області (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).