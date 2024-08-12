У Тернополі в ДТП постраждала тварина

Вчора сталася ДТП на вулиці Об’їзній у Тернополі. Як з’ясувалося, водійка легковика Smart здійснила наїзд на металевий відбійник та не зазнала травмування завдяки пристебнутому паску безпеки. На жаль, травмувався її домашній улюбленець, який перебував в автівці.

Патрульні нагадали жінці основні правила безпеки під час керування автомобілем та склали на неї протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Будьте уважними за кермом, щоб забезпечити безпеку для себе та інших учасників дорожнього руху