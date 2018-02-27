Міський голова Кременця розповів про свій кінодосвід та що станеться із героєм, якого він грає у «Червоному. Без лінії фронту»

Цього тижня у Бережанах стартували зйомки фільму «Червоний. Без лінії фронту». Із биттям тарілки та усіма обов’язковими ритуалами.

Для двох містечок на Тернопільщині зйомки приквелу до фільму «Червоний», прем’єра котрого відбулася 24 серпня минулоріч, стали справжньою подією. А для тих, кого безпосередньо залучили до процесу – справжньою пригодою, яку пам’ятатимуть все життя і переповідатимуть онукам. Це не лише актори масових сцен, а й адміністратори, помічники костюмерів та інші робітники.

Епізодичну роль у фільмі «Червоний. Без лінії фронту» зіграє міський голова Кременця Олексій Ковальчук. Щоправда участь у зйомках він прийме не у рідному Кременці, а у Бережанах. Гратиме роль судді-поляка, який опинився в епіцентрі протистояння патріотів репресіям польських, німецьких та російсько-радянських окупантів. Олексій Ковальчук уже побував у Бережанах, де спробував себе у ролі актора і дав перше інтерв’ю, як актор. Як міському голові міста обласного значення спілкуватися із журналістами доводиться часто.

Олексій Ковальчук розповів, що «Червоний. Без лінії фронту» уже не перший його кіно досвід. У дитинстві у його рідному селі знімали документальний фільм, і ще хлопчиком він потрапив у кадр.

– Так склалося, що режисер Заза Буадзе відразу побачив у мені типаж судді і не залишив мені шляхів для відступу, – каже міський голова Кременця.

Очевидно, режисер не випадково запросив до зйомок у ролі судді саме Олексія Ковальчука, адже він колишній правоохоронець. Проте, у житті його кар’єра завершилася значно щасливіше, ніж у його кіногероя – він пішов на заслужену пенсію і уже двічі обраний міським головою.

“Терен”