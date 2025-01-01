Транзит російського газу зупинено



О 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.



Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.



💬«Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.



З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.

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