Новорічна ніч на Тернопільщині минула без грубих

Загалом за минулу добу на спецлінію 102 надійшло 587 повідомлень та заяв від жителів області. Більшість із них стосувалися нанесення тілесних ушкоджень, конфліктів на побутовому ґрунті, дрібного хуліганства та порушення тиші.

17 повідомлень мали ознаки кримінальних правопорушень, їх внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У новорічну ніч до охорони публічного порядку, безпеки дорожнього руху та реагування на повідомлення громадян було залучено пів тисячі поліцейських. Наряди поліції були наближені до місць, де встановлено ялинки, та до центральних площ населених пунктів.

Упродовж минулої доби поліцейські виявили 79 адміністративних правопорушень. Більшість із них зафіксовано по лінії безпеки дорожнього руху. Складено 3 адмінпротоколи на водіїв, які сіли за кермо у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП) та 5 — за завідомо неправдивий виклик спецслужб (ст. 183 КУпАП).

У новорічну ніч жителі Тернопільщини дотримувалися правил комендантської години та утрималися від салютів. Поліцейські вдячні громадянам за розуміння та підтримання громадського порядку.