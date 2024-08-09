У Тернополі ліквідовано діяльність ще одного каналу втечі ухилянтів за кордон

СБУ блокувала чергову «схему для ухилянтів»: вартість втечі коштувала $ 17 тис США

У результаті комплексних заходів проведених Службою безпеки на Львівщині та в Тернополі ліквідовано діяльність ще одного каналу нелегальних «трафіків».

Організаторкою виявились 53-річна мешканка Яворівщини, яка до своєї протиправної схеми залучила 45-річну тернополянку.

За 17 тисяч доларів США фігурантки обіцяли потенційному призовнику забезпечити коридор втечі до країн Євросоюзу.

Задля реалізації «безпечної схеми» зловмисниці обіцяли повідомити ухилянту маршрут та деталі втечі після оплати частини коштів.

Правоохоронці затримали організаторку «на гарячому» під час отримання першого траншу – $11 000 США.

Обом фігуранткам вже повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Під час санкціонованих слідчих дій проведених в помешканні учасниць злочину виявлено та вилучено:

▫️мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

▫️більше як півмільйона готівки (в гривневому еквіваленті) походження якої встановлюється;

▫️а також встановлено інформацію про те, що вказаним «бізнесом» зловмисниці займались тривалий час.

Наразі триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх учасників злочинної схеми.

Викриття проводили оперативники УСБУ у Львівській області спільно із слідчими Поліція Львівської області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону