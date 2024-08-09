Тернопільський ТЦК підтвердив факт затримання свого працівника на хабарі

Спільно із ДВБ Національної поліції України, Військовою Контррозвідкою викрили та задокументували факт неправомірної діяльності військовослужбовця одного із тернопільських підрозділів ТЦК та СП. Завдяки спільній роботі підозрюваного було затримано.

За даним фактом зараз ведеться слідство.

Належну остаточну правову оцінку скоєного винесе суд.

Керівництво Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і надалі буде протидіяти ганебним проявам корупції та хабарництва у своїх підпорядкованих підрозділах.

Просимо усіх громадян, з метою запобігання таких випадків, негайно повідомляти про усі такі факти нас та правоохоронні органи.

Застерігаємо і вкотре нагадуємо, що за пропозицію неправомірної вигоди чи хабаря службовим особам ТЦК передбачено кримінальну відповідальність, згідно з чинним законодавством України.

Окрім цього інформуємо, що завдання по мобілізації зірвані не будуть. Усі ТЦК та СП області працюють у штатному режимі.

✍Служба зв’язків з громадськістю Тернопільського ОТЦК та СП

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