Ворог атакував енергообʼєкти України: подробиці ранкового обстрілу

Київ. Зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі. Попередньо, на відкриту територію. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило, пише КМДА.

Київщина. В області працює ППО. Про це повідомляє Київська ОВА.

Волинь. За повідомленням голови ОВА, на території області є прильоти. Введені екстрені відключення світла. В частині міста Луцьк зникла електроенергія.

Харків. Усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств у Київському районі. Інформації щодо постраждалих не надходило, пише мер Терехов.

Сумщина. Зранку росіяни здійснили ракетний удар по інфраструктурі Шосткинської громади. Зафіксовано три вибухи. Пошкоджені школа, 12 багатоповерхівок, приміщення лікарні та об‘єкти водозабезпечення. Як повідомляє голова ОВА, на місці працюють всі необхідні служби.

Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» терміново запровадив екстрені відключення електроенергії.