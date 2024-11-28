Хвилина мовчання на честь Івана ІВАНІЦЬКОГО

“Ти віддав Україні спочатку два пальці, а потім – життя,” – такими словами провів друг Тарас 31-річного Івана ІВАНІЦЬКОГО, який помер 16 лютого 2023 року після бойового завдання.

З перших днів вторгнення цей уродженець села Дністрове став на захист країни. У травні 2022-го, рятуючи побратимів, отримав поранення. Після одужання повернувся в стрій, отримав звання лейтенанта, розміновував Гостомель, воював під Соледаром.

“Бравий козак на всі боки!” – згадують друзі. Іван ніколи не скаржився на труднощі, навпаки – підтримував інших, запевняючи, що все буде добре.

За відвагу і героїзм Іван ІВАНІЦЬКИЙ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

Іван залишив дружину Наталію, доньку Юлію, батьків Дарію та Василя. Його поховали 20 лютого 2023 року в рідному селі Дністрове.

За інф. Тернопільської міської ради