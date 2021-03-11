Дешевше ніж в приватників: у Чорткові комунальники надаватимуть ритуальні послуги

Виконавчий комітет Чортківської міської ради затвердив тарифи на ритуальні послуги, відповідно до яких комунальне підприємство «Ритуальна служба» надаватиме послуги з поховань мешканцям Чорткова та сіл, які входять до Чортківської МТГ.

Відтепер комунальне підприємство зможе надавати окремі види платних послуг. До прикладу, працівники за встановлену плату зможуть викопати могилу, встановити хрест чи прибрати місце поховання.

За словами в.о. начальника комунального підприємства Ігоря Леніва, ціни на їхні послуги значно нижчі, ніж у приватних фірмах. На деякі послуги сума нижча майже на тисячу гривень, пише газета “Номер Один“.