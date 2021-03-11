«Нова пошта» підвищує тарифи на доставку та пакування

Відміняється додаткова плата за ручну обробку при відправці посилок розміром від 70 см по одній зі сторін відправлення за умови пакування згідно з правилами пакування Нової пошти. Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне – щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на пласку основу.