«Нова пошта» підвищує тарифи на доставку та пакування
З 20 березня починають діяти оновлені тарифи Нової пошти на послуги доставки та пакування відправлень. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Вводяться наступні оновлення:
- Відміняється додаткова плата за ручну обробку при відправці посилок розміром від 70 см по одній зі сторін відправлення за умови пакування згідно з правилами пакування Нової пошти. Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне – щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на пласку основу.
- Тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн.
- Тариф на упаковку підвищується на 1-6 грн.
Змінені тарифи доступні тут: https://static.novaposhta.ua/sitecard/misc/doc/tarify_20.03.pdf