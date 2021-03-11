12:01 | 11.03.2021
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Новини Тернополя 

«Нова пошта» підвищує тарифи на доставку та пакування

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З 20 березня починають діяти оновлені тарифи Нової пошти на послуги доставки та пакування відправлень.  Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Вводяться наступні оновлення:

  • Відміняється додаткова плата за ручну обробку при відправці посилок розміром від 70 см по одній зі сторін відправлення за умови пакування згідно з правилами пакування Нової пошти. Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне – щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на пласку основу.
  • Тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн.
  • Тариф на упаковку підвищується на 1-6 грн.


Змінені тарифи доступні тут: https://static.novaposhta.ua/sitecard/misc/doc/tarify_20.03.pdf

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