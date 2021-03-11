Тернопільщина вже скоро може опинитися у червоній зоні

Ситуація із поширенням коронавірусу на Тернопільщині є неблагополучною.

На цьому наголосили тернопільські епідеміологи під час засідання міського штабу по боротьбі з коронавірусом.

На їхню думку, якщо ситуація не покращиться, скоро область може опинитися у червоній зоні, – повідомляє Сорока.

– Ми продовжуємо перебувати у стані епідемії. Ситуація має дуже стійку тенденцію до ускладнення, що проявляється в рості захворюваності, рості показників інцидентності, перевищення порогових значень для грипу, ГРВІ та ковіду, зростанням числа людей, що продовжують хворіти, ростом кількості госпіталізацій, ростом числа пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, кількістю летальних випадків, кількістю одночасно діючих спалахів. Станом на сьогодні область перебуває в зоні помаранчевого рівня небезпеки. На сьогодні Тернопільщина перевищує два критерії – рівень перевищення порогу на грип, ГРВІ, ковід, який складає +47%, тобто ми в стані епідемії середньої інтенсивності. Також область другий день поспіль перевищує показник росту госпіталізацій – 60 % і більше. Ми ризикуємо, що найближчим часом область може опинитися в червоній зоні. В місті ми поки не маємо перевищення порогу захворюваності на грип, ГРВІ, ковід, ми маємо рівень нижчий на 14,5% від розрахункового порогового значення. Але місто щодня дає близько третини випадків ковіду, – розповів тернопільський епідеміолог Володимир Паничев.

Вислухавши прогнози тернопільських медиків, міський голова Сергій Надал дав доручення управлінню ЖКГ вивчити можливість відключення світла, води, газу для тих закладів, які порушують карантин.

– Ми завжди ставилися з повагою до наших підприємців і практично були першими в Україні, хто відстоював їхні права й допомагав працювати. Але якщо є ситуація, коли ми просимо обмежити свою роботу, бо завдяки роботі нічних клубів збільшується кількість хворих, про що одноголосно кажуть лікарі та поліція, то давайте разом почуйте нас. Якщо нашу думку не врахують, будемо змушені йти на непопулярні заходи, аби обмежити кількість хворих і нагадати вам, що ваша робота має завершитися до 24-ої години. Я прошу управління ЖКГ вивчити питання можливості зупинення подачі води, тепла, електроенергії у тих закладах, які будуть порушниками і створюватимуть умови для поширення коронавірусу на території Тернополя, – зазначив Сергій Надал.

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні почав діяти з 24 лютого. За ним регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де «зелена» — із найменшим рівнем поширення вірусу, а «червона» — із найбільшим. Щотижня МОЗ оновлює перелік областей з огляду на епідеміологічну ситуацію у регіонах.

Так, «зелений» рівень передбачає перегляд або часткове скасування карантинних обмежень. Його можуть запровадити в усій Україні за умови сприятливої ситуації з коронавірусом.

«Жовтий» рівень автоматично запровадили для всієї країни. Він передбачає, обмеження роботи фітнес-клубів, басейнів та спортивних залів, відвідування закладів освіти (якщо на самоізоляції перебуває понад половина учнів та персоналу), проведення масових заходів та інше.

«Помаранчевий» рівень карантину не передбачає посилення карантину, але «сигналізує про потенційну небезпеку» — наближення до «червоного» рівня. Його можуть запровадити, якщо в регіоні упродовж тижня є перевищення по одному з цих показників:

завантаженість ліжок з киснем в регіоні більша за 65%;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більший за 20%.

Якщо упродовж 3 днів поспіль фіксують перевищення хоча б двох зазначених показників, в області запроваджують «червону» зону карантину.

У «червоній» зоні діятимуть жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну: буде заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам. Однак будуть працювати банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, усі продовольчі магазини.