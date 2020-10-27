На Тернопільщині протоколи з виборчих дільниць приймають вже другу добу

67 зі 103 протоколів з виборчих дільниць Тернопільської громади опрацювали члени Тернопільської виборчої комісії. Про це повідомила голова цієї комісії Тетяна Семусь.

За її словами, протоколи приймають вже другу добу. Вчора, 26 жовтня, там були черги.

Також сьогодні, 27 жовтня, обласна виборча комісія розпочинає приймати протоколи про підрахунок голосів за депутатів до обласної ради, – розповіла голова цієї комісії Галина Щигельська.

Нагадаємо, 25 жовтня, відбулися місцеві вибори. На Тернопільщині під час них обирали голів 55-ти об’єднаних територіальних громад і депутатів до 3 районних і Тернопільської обласної рад. В області працювали 1 183 дільниці. Зокрема, в Тернопільській громаді – 103.

Суспільне