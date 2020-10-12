«За допомогою “гаражної схеми” мерія Тернополя розкрадає земельні ділянки», – Олексій Станько

Під сумнівними інвестиційними угодами, які останнім часом все частіше привертають увагу тернополян, приховано схему розкрадання земельних ділянок.

На цьому наголосив кандидат на посаду мера Тернополя від обласної організації політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» Олексій Станько.

– Так звані «інвестиційні угоди» у Тернополі сьогодні набули нових форм. Однією із них стало освоєння земельних ділянок за “гаражною схемою”. Її суть полягає у тому, що на декілька підставних осіб видають кілька гаражів. Через якийсь час їх купляє одна особа і розпочинає будівництво торгового центру чи закладу харчування. Наприклад, торговий центр «Анемона» був побудований на земельній ділянці, яка продана з аукціону. Він приніс до міського бюджету майже 3 млн, – пояснив Олексій Станько.

Він також зауважив, що такі схеми придумали за дві останні каденції Тернопільської міської ради.

– На кожній сесії тернопільської міськради розглядають орієнтовно 200 земельних питань. Можна собі уявити масштаби розкрадання цих земельних ділянок. Такі схеми придумали та активно реалізовують за останніх дві каденції Тернопільської міської ради. А депутати, які звикли до темних справ, сьогодні знову хочуть посісти “тепле” місце в мерії. Вони знову йдуть до міської ради уже під іншими знаменами, іншими прапорами, але з тою ж метою, – резюмував Олексій Станько.