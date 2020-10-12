Бережанський замок має шанс потрапити у програму «Велика Реставрація»

Міністр культури та інформаційноі політики України Олександр Ткаченко, у делегації з депутатами Верховної ради Володимиром Гевко, Іваном Калауром , Євгенією Кравчук, все ж відвідали Бережани і побачили наш майбутній туристичний магніт, який потребує збереження та відновлення.

Голова Бережаської районної державної адміністрації Олег Захарів, заступниця голови Ірина Мигович та директор ДІАЗу Василь Зорик обговорили питання початку майбутньої реконструкції замку. Було наголошено на виготовленні проектної документації та подання її в міністерство у якомога швидші терміни.

Також обговорено питання ремонту Бережанської ратуші.

Міністерство пообіцяло повне сприяння у виділенні необхідної суми коштів ще цього року, за умови тісної співпраці з владою на місцях та депутатським корпусом Верховної ради.