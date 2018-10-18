Дата концерту Христини Соловій у Тернополі збігається з виходом нового альбому: ексклюзивне інтерв’ю

У жовтні стартує тур “Любий Друг” на підтримку однойменного альбому Христини Соловій. Тернопіль почує альбом наживо 27 жовтня. Пропонуємо читачам “Погляду” ексклюзивне інтерв’ю зі співачкою з цього приводу.

Скільки пісень у новому альбомі загалом?

В альбом готувала 13-14 пісень. У підсумку залишилось одинадцять. Інші мені здались недоречними у цьому альбомі. З тих, що люди вже чули, – будуть “Фортепіано” і “Шкідлива звичка”. Також зробила альбомну версію “Хто, як не ти?”. У старій мені не подобалося, що вона звучала дуже попсово і естрадно. Але залишимо її для радіо. В альбомі буде більш естетична інді-рокова.

Які музичні стилі тут можна буде впізнати?

Мені важко визначати жанри своїх пісень. Але мені здається, що це відверта альтернатива традиційній поп-музиці в Україні. Дещо відійшла від провідної ролі акустичної гітари у своїй музиці. З’явилось більше електроніки в піснях. Це додало простору та атмосферності. Все більше тяжію до красивих ефектних електрогітар. З новим гітаристом Микитою Юдіним знайшли саме те звучання електрогітари, яке я мріяла принести в цей альбом. Знайомі, які люблять визначати жанри на цьому кажуть, що це інді-поп, поп-рок, дрім-поп, навіть бароко-поп і тріп-хоп (Посміхається – ред.)

Які ключові теми текстів пісень? Хто цей “Любий Друг”?



На пісні мене надихає чоловіча енергія. Крізь сюжети усіх пісень прослідковується збірний образ ліричного головного героя – «любого друга» моєї героїні. Я захоплююсь ним та оспівую своє захоплення. Його душа переходить в іншу людину у кожній пісні. А він сам моя споріднена душа. Вони зустрічаються у житті, є героями класичних кінотеатральних і літературних сюжетів, пісні є саундтреками їхніх історій. Але він залишається в минулому як спогад на згадку. До наступної зустрічі.

Чи використовували при записі нові музичні інструменти?



Ми працювали класичним рок-бендом. Порівняно з першим альбомом, з’явилось багато ефектів на електрогітарах, багато скрипок в альбомі. Новими стали драм-машинка та синтезований бас. Думаю, наживо він пройме душу кожного слухача.

Як загалом працювалося над новим альбомом?



Дуже складно. Над аранжуваннями я почала працювати ще влітку 2015-го у Львові. Потім переїхала до Києва, зібрала бенд, з яким грала в турі “Жива Вода” і паралельно намагались працювати над піснями. Але зі старими музикантами альбом виходив як Жива Вода-2. А мені хотілось зовсім іншого звучання.

Де записували його?

У Києві. Базовими студіями стала легендарна “Bambrofone у Звукоцесі” та “Boutique 888 Studio” Мілоша Єліча. Закінчували запис і зведення на щойно свторенній студій “String Machine Studio”, яку зібрав Павло Литвиненко, мій клавішник та клавішник і саундпродюсер групи “Бумбокс”. У підсумку він одноосібно завершив зведення альбому.

Чи плануєте знімати кліпи на нові пісні?



Чесно кажучи, мені б хотілось екранізувати кожну пісню з альбому. Подивимось, як сприйме його публіка. Які пісні їх зачеплять.

Раніше чи не головним першим критиком Христини Соловій був Святослав Вакарчук. Цього разу він теж брав участь у створенні нових пісень?

Востаннє Святослав був присутній на запису влітку 2016 року. Тоді ми зробили “Хто, як не ти”. З того часу він дав мені карт-бланш продюсувати свої пісні самій. Його роль у проекті “Христина Соловій” – інвестор та гуру. Його поради завжди цінні, а без його інвестицій мені було б важко реалізувати свою творчість. Мені дуже приємно, що він вірить в мене.

Якою буде концертна програма у Тернополі 26 жовтня? Привідкрийте завісу, наскільки це можливо, будь ласка.

У першу чергу, варто зазначити, що дата концерту у Тернополі збігається з виходом альбому. Тому це буде подвійна прем’єра. Для тернополян нові пісні будуть сюрпризом. А я зі своїм бендом зіграю усі пісні з нового альбому. Також буде десь 5-6 пісень зі старого альбому. І, можливо, один-два триб’ют-кавери на інших виконавців. Мені подобається цей тренд західних артистів. Мені здається, українські артисти дуже закриті і не люблять при житті вшановувати творчість інших артистів.

Підготувала Ірина Юрко.

Фото для публікації надано Христиною Соловій.