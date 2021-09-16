Тернопільщину Патріарх УГКЦ Святослав Шевчук

У суботу Тернопільщину відвідає Глава і Отець Української Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав Шевчук, – повідомляє Терен.

Він візьме участь в святкуванні десятої річниці інтронізації владики Дмитра Григорака на Бучацьку єпископську кафедру.

Владика Дмитро просить, у зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації, людей похилого віку, а також тих, які знаходяться в зоні ризику, взяти участь в урочистій Архієрейській Літургії в режимі онлайн, яку очолить Патріарх Святослав у катедральному Соборі (м.Чортків) 18 вересня, – повідомили у пресслужбі Бучацької єпархії УГКЦ.