У Тернополі відбудеться акція на підтримку мовного закону

16 липня 2019 року нас очікує історична подія – набирає чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Саме тому в усіх містах України відбудуться акції «Мова об’єднує» на підтримку цього закону.



У Тернополі флешмоб відбудеться 16 липня о 20:00 на Театральній площі.

Акція, за словами організаторів, проходитиме без політичної символіки.

«16 липня – це наше свято, свято мільйонів людей, об’єднаних українською мовою, – йдеться у повідомленні. – І ми відзначимо його разом, на Сході й на Заході, у Києві і маленьких містечках, в соцмережах і на вулицях. Поширте цю подію, запрошуйте друзів відзначити цей день разом. Ставте тематичні рамки на аватарки! Та приходьте на акцію!».

Посилання на подію https://www.facebook.com/events/330378634579909/