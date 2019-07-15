На Тернопільщині легалізовано працю 2074 працівників

За пів року інспектори праці Управління Держпраці у Тернопільській області провели 348 заходів державного нагляду та контролю зо додержанням законодавства про працю, за результатами яких виявили 129 працівників, які були допущені до роботи без належного оформлення трудових відносин.

Виявлено 23 суб’єктів господарської діяльності області, які мали заборгованість із виплати заробітної плати 1666 працівникам на суму 18,5 млн гривень, ще 4 суб’єктів господарювання порушували мінімальні гарантії в оплаті праці щодо 7 працівників.

За результатами превентивних та контрольних заходів інспекторів праці Управління Держпраці у Тернопільській області із 2074 працівниками були укладені трудові договори; 876 – після інспекційний відвідувань; 1198 – за результатами інформаційно-роз’яснювальної роботи. Також за 6 місяць 2019 року на виконання законних вимог державних інспекторів праці щодо усунення роботодавцями виявлених порушень 617 працівникам виплачено заборгованість із заробітної плати на суму 3,3 млн гривень. Загалом вдалося усунути порушення трудових прав 10069 найманих працівників.