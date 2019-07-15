На Тернопільщині вандали викрали ікону Почаївської Матері Божої

У ніч з 11 на 12 липня 2019 року невідомі вчинили напад на храм Православної Церкви України. Розбивши вікно, проникли у храм Преображення Господнього у селі Гніздичному Збаразького району. Про це повідомив Збаразький благочинний, настоятель храму протоієрей Іван Лесик, – повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ.

За словами священника, вандали осквернили найбільші святині храму, а також викрали ікону Почаївської Матері Божої.

Через напад зловмисників у храмі не відбулося богослужіння у день вшанування пам’яті святих і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. До обідньої пори на місці події працювала поліція.

Громада Гніздичного у січні перейшла з колишньої УПЦ Московського патріархату до Православної Церкви України. Відповідне рішення було ухвалено на зборах більшістю голосів. Прихильники російської церкви неодноразово вчиняли провокації, влаштовували сутички і зривали богослужіння у храмі Преображення Господнього. Проте це не вплинуло на рішення громади перейти у лоно Єдиної Помісної Української Православної Церкви.