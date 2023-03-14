Як інформація перетворюється на зброю розкажуть у Тернополі

Із задоволенням повідомляємо, що із 20 по 25 березня у Тернополі та у громадах області відбудеться друга серія тренінгів на тему «Ворожі ІПСО як виявити та протистояти. 2.0» від експерток Алли Мегель та Марії Яремчук.

На тренінгах поговоримо про те, як інформація в умовах війни перетворюється на зброю, з’ясуємо, як захищатися від психологічних маніпуляцій, розберемо на конкретних прикладах механізм дії деяких ворожих ІПСО, навчимо відрізняти заходи ІПСО від звичайного емоційного тексту.

На заходи запрошуються всі бажаючі прокачати свої навички критичного мислення та підвищити спроможності до опору ворожій пропаганді а також ті, кому цікаво подивитися на контент соцмереж із незвичного ракурсу та дізнатися, як захиститися від ворожого інформаційного впливу в мережі, коли немає часу на фактчекінг.

Тренінг проводять Марія Яремчук та Алла Мегель – військові журналістки, експертки із медіабезпеки та медіаграмотності, авторки навчального посібника «Ворожі ІПСО. Як визначити та протистояти?», авторки тренінгового курсу «Інформаційна безпека для фронтових добровольчих формувань» (2016 р.).

Тривалість тренінгового заходу – 3 год.

Місце і час проведення з огляду на військові реалії будуть повідомлені учасникам і учасницям після формування груп із врахуванням побажань та безпекової ситуації.

Вік учасників/учасниць – від 18 р.

Участь у заходах безкоштовна.

Реєстрація за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVPUrMSHFLpRIzqDSDOP8f53OSA7ubUzdNlxfw7YCSKrmtfw/viewform

Заходи проводяться за підтримки міжнародного благодійного фонду «Ізоляція. Платформа культурних ініціатив»