Фотовиставку Віктора Гурняка відкрили у Тернополі

В Тернопільській обласній науковій бібліотеці відкрили виставку світлин загиблого добровольця, волонтера і фотокореспондента Віктора Гурняка. Фото для виставки принесли його батьки. Експозицію представили до Дня добровольця. Назвали її “Від майдану до війни”.

За словами матері Віктор Гурняка – Марії, на виставці представили 33 фотографії про події Революції Гідності.

Фотовиставка Віктора Гурняка. Суспільне Тернопіль

“Мій син казав: “Я б хотів стати психологом або секретарем. Хотів би мати свою фірму чи навіть працювати на великому підприємстві. Але найбільше я б хотів зробити свій внесок і в розвиток, і в розквіт нашої держави”, – каже мати Віктора.

Марія Гурняк. Суспільне Тернопіль

Марія Гурняк розповідає, що її син дотримувався пластової ідеї любити Бога і Україну

“Це не тільки його день. Це день всіх добровольців, які мали добру волю, незламний дух і кинулися туди, де було гаряче. І Віктор один із них”.

Фотовиставка Віктора Гурняка. Суспільне Тернопіль

Галина Шот була викладачкою Віктора у коледжі.

“Він був дуже активний на уроках літератури, оскільки література тісно пов’язана із історією. А це початок 2000-их років і якраз всі ті джерела були за незалежної України відкриті. І Віктор до кожної теми давав коментар. І одного разу я зацікавилася звідки він має такі глибокі знання з історії. Адже зі школи практично не можна було все це знати. І коли я йому поставила це запитання, він сказав, що він є пластун”.

Галина Шот. Суспільне Тернопіль

Тернополянин Захар Бойко вчився у школі, а тепер у коледжі, в яких навчався Віктор Гурняк.

“Для мене Віктор Гурняк є великим прикладом того, як потрібно жити, як потрібно віддаватися своїй державі. Мені подобається те, якою людиною він був і в роботі. Він дуже швидко почав будувати свою кар’єру. Він був хорошим журналістом, кореспондентом”.

Захар Бойко. Суспільне Тернопіль

У 2021 році Віктор Гурняк посмертно отримав звання Героя України. А 19 жовтня виповниться 9 років, як він загинув на Луганщині. Це сталося під час мінометного обстрілу, коли вивозив із поля бою поранених товаришів, – каже Марія Гурняк.

“Час не лікує. Просто ти вчишся із тим болем жити. І ти хочеш, щоби навкруги все суспільство, вся Україна цінувала кожний подвиг, кожного героя, не тільки добровольця, простого навіть українця, який кинувся в бій рятувати Україну”.

Фотовиставка Віктора Гурняка. Суспільне Тернопіль

Виставку “Від майдану до війни” організували під час проєкту “Із болем в серці”. Його мета – вшановувати героїв Революції Гідності та російсько-української війни, – розповідає співорганізаторка заходу Ірина Скасків.

“Добровольці – це ті люди, які врятували країну, врятували тоді в 2014 році й протягом 9-ти років наближають перемогу. І ми дякуємо, пишаємося тими тернополянами, які включилися в боротьбу тоді й віддали життя за Україну. Пишаємося тими, хто з часу повномасштабного вторгнення поповнив ряди добровольців. Бо ми розумієм, що завдяки добровольцям Україна є. І завдяки добровольцям Україні бути”.

Ірина Скасків. Суспільне Тернопіль

Виставка діятиме впродовж тижня.