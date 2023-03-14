23:53 | 14.03.2023
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Соки «ГАДЗ» з Бучаччини з’явилися на полицях найбільших супермаркетів Ізраїля

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Продукцію торгової марки «Garden Gadz» відтепер продають в найбільших ізраїльських супермаркетах.
 
Про це компанія повідомила у соцмережах.
 
– Пройшовши довгий шлях від підготовки самого замовлення, завантаження контейнера і до викладки на полицях різних маркетів, можемо з впевненістю сказати, що наші соки зайняли чудове місце серед конкурентів і про них прекрасно відгукуються покупці, що надихає нашу компанію до нових звершень! Зовсім скоро очікуємо на нові замовлення і «Робимо світ смачнішим», –зазначили у фермерському господарстві «ГАДЗ».

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