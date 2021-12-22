4 види верхнього одягу з якими варто носити чоловічі худі цієї зими, щоб виглядати стильно

Худі — це зручний та практичний вид толстовки, який дуже полюбився чоловікам. В ньому є все, щоб почуватися комфортно:

зручний крій, який не сковує рухи;

великий капюшон, щоб захиститися від вітру чи дощу;

велика кишеня, щоб зігріти руки.

Можна замовити худі чоловічі на Розетці, а щоб виглядати стильно, зверніть увагу на те, з чим краще носити їх цієї зими.

Куртка-бомбер

Для створення сучасних міських образів використовують поєднання худі та бомбера. Якщо ви сумніваєтесь щодо поєднання кольорів чи бажаєте знайти універсальну модель, то обирайте худі на блискавці класичного кольору: сірого, чорного або темно-синього. Це безпрограшний варіант, який буде чудово поєднуватись з будь-яким бомбером. Щоб завершити повсякденний образ, доповніть його чорними або темно-синіми джинсами та парою стильних кросівок.

Пальто

Багато чоловіків використовують пальто лише для офіційних заходів та урочистостей, але воно може стати стильним елементом повсякденних образів. Витончене та елегантне двобортне пальто чудово підійде для створення невимушеного образу в стилі кежуал, якщо додати зручне худі з капюшоном.

Цієї зими модною є гра контрастів, тому поєднуйте білі толстовки з чорними або коричневими пальто. Якщо у вас пальто світлого кольору, то навпаки, оберіть темне худі.

Куртка-парка

Поєднання куртки-парки з худі допоможе цієї зими стильно виглядати та захистити себе від вітру, дощу та холоду. Використання цих двох елементів гардеробу в одному образі дозволяє продемонструвати свій смак та почуватися комфортно навіть суровими зимовими днями. Доповнити наряд можна брюками із зав’язками або штанами вільного крою.

Джинсова куртка

Класичне поєднання худі з джинсовою курткою — відмінний спосіб створити невимушений та стильний образ. Якщо у вас куртка традиційного синього кольору, то можна обирати худі будь-яких кольорів та фасонів. Вони однаково гарно будуть виглядати у поєднанні з джинсовим верхнім одягом. Для вдалого завершення образу додайте популярні джинси-скінні та кросівки.

Худі — це практичний елемент гардеробу сучасних чоловіків, який зігріє холодною зимою. Якщо ви бажаєте не тільки утеплитись, але й виглядати стильно та привабливо, спробуйте поєднувати його з модними пальто, джинсовими куртками, бомберами, куртками-парками. Ваші образи будуть завершеними та гармонійними і ви не залишитесь непоміченими.